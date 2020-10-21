Российский визовый центр в Японии возобновил работу

В Токио возобновил работу российский визовый центр Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 21 октября, российский визовый центр в Токио возобновил свою работу, которую пришлось прервать из-за пандемии коронавируса.

Со вчерашнего дня от японцев и иностранных граждан, постоянно проживающих в стране Восходящего Солнца, принимаются заявления на визы всех категорий без ограничений по целям поездки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте официального визового центра России в Японии.

В центре уточняют, что при посадке на борт самолета иностранцы должны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте, проведенном не ранее чем за три дня до прибытия в Россию, справка должна быть на русском или на английском языке.

Кроме того, в сообщении отмечается, что въезд на территорию России для японских граждан возможен только прямыми рейсами из Японии.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции российский визовый центр в Токио пока будет работать только по предварительной записи. Посетителей просят заходить туда только в защитных масках, а еще лучше – отправить документы на визу по почте, передает ТАСС.