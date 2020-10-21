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Общество

Подавляющее большинство россиян помогают своим пожилым родственникам

Как показал опрос, чаще всего люди оплачивают старшему поколению семьи покупки, реже просто дают пенсионерам деньги
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Подавляющее большинство россиян помогают своим пожилым родственникам

Подавляющее большинство россиян помогают своим пожилым родственникам

Фото: Олег УКЛАДОВ

Подавляющее большинство россиян (81%) помогают своим пожилым родственникам, причем, как выяснилось, более трети из нас оказывают поддержку любимым старикам регулярно – не менее раза в неделю. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования НПФ Сбербанка и портала «Рамблер».

Аналитики выяснили, что чаще всего (в 31% случаев) наши сограждане помогают родственникам-пенсионерам покупки – продукты и лекарства, товары для дома и крупные приобретения. Каждый пятый опрошенный (21%) помогает делом: убрать квартиру, вскопать огород, что-то отремонтировать или доставить продукты. Реже люди просто дают пенсионерам деньги (18%), оплачивают их лечение (7%) или поездки на отдых (4%).

Более трети респондентов (35%) ответили, что помогают тлт навещают своих стариков раз в неделю, 17% делают это не реже раза в месяц. Еще столько же опрошенных – раз в полгода или год, а восемь процентов помогают только если старики их об этом попросят.

Кроме того, оказывается, активно заботиться о пожилых родителях и бабушках с дедушками люди начинают после 35 лет: среди тех, кто материально поддерживает пенсионеров, только 4% моложе тридцати. После сорока это делает каждый третий опрошенный (32%), а после 50 лет – почти каждый второй (43%), передает ТАСС.