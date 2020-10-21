«Это все жуликоватая Хилари!»: Трамп насмешил сторонников шуткой про Клинтон

Президент США Дональд Трамп выступает в Пенсильвании Фото: REUTERS

Во время выступления на очередном предвыборном мероприятии в штате Пенсильвания президент США Дональд Трамп насмешил сторонников шуткой о своей бывшей сопернице по предыдущей избирательной гонке – проигравшей выборы 2016 года претендентке на кресло в Овальном кабинете Хиллари Клинтон.

Когда Трамп произносил речь, у него вдруг отключился микрофон, а буквально через минуту снова заработал, и замолчавший на это время оратор продолжил неожиданно.

«Микрофон работает? Да! Интересно, кто это сделал? Не верю, что это Джо (нынешний кандидат от демократов Джозеф Байден – прим. ред.) А вы знаете, кто это был? Жуликоватая Хиллари!», - пошутил глава Белого дома, вызвав смех присутствовавших.

Выступление действующего президента транслировали все американские телеканалы.

Стоит отметить, что Трамп нередко упоминает Клинтон, называет ее «жуликоватой» или «мошенницей». Например, как писал сайт kp.ru, однажды он заявил, что «жуликоватая Хилари Клинтон – величайшая неудачница всех времен».