Последние новости на утро 21 октября 2020: Вирусолог рассказал, на кого не подействует вакцина от коронавируса

«КП» – о последних новостях на утро 21 октября 2020 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 21 октября 2020 года. Есть люди, на которых может не подействовать вакцина от коронавируса, потому что их организм не сможет выработать антитела к COVID-19, однако это зависит не от возраста, состояния здоровья или злоупотребления алкоголем, а от особенностей организма. Так считает профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Профессор также выразил сомнение в том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых людей старше 70 лет, а также у тех, кто находится в постоянном стрессе или злоупотребляет спиртными напитками. Ранее именно эти категории людей ранее перечислил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

К слову, Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что с наступлением холодов защита организма от инфекций, в том числе и от коронавируса, снижается из-за переохлаждения, поэтому осенью и зимой очень важно следить за тем, чтобы в помещениях было тепло.

Профильный комитет Совета Федерации по обороне и безопасности не поддержал идею министерства финансов сократить личный состав российской армии, увеличить необходимый для выхода на пенсию срок выслуги лет, а также отменить ежегодную индексацию пенсионных выплат. Глава комитета Виктор Бондарев пояснил, почему.

Тем временем первый президент Украины Леонид Кравчук, который сейчас возглавляет украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, перечислил условия, при которых в регионе наступит мир.

А в США до президентских выборов осталось меньше двух недель. Во время выступления на очередном предвыборном мероприятии Дональд Трамп насмешил сторонников шуткой о своей бывшей сопернице по предыдущей избирательной гонке – проигравшей выборы 2016 года претендентке на кресло в Овальном кабинете Хиллари Клинтон. У него вдруг отключился микрофон, а когда снова заработал, Трамп продолжил речь неожиданно: «Интересно, кто это сделал? Не верю, что это Джо. А вы знаете, кто это был? Жуликоватая Хиллари!»

Этой ночью космический зонд OSIRIS-REx начал сближение с астероидом Бенну, чтобы попытаться взять образцы грунта. Правда, окажется ли эксперимент удачным, мы узнаем только через пару дней. Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию посадки.

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