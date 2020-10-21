Последние новости на утро 21 октября 2020: Вирусолог рассказал, на кого не подействует вакцина от коронавируса

«КП» – о последних новостях на утро 21 октября 2020 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 21 октября 2020 года. Есть люди, на которых может не подействовать вакцина от коронавируса, потому что их организм не сможет выработать антитела к COVID-19, однако это зависит не от возраста, состояния здоровья или злоупотребления алкоголем, а от особенностей организма. Так считает профессор, сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Профессор также выразил сомнение в том, что антитела плохо вырабатываются у пожилых людей старше 70 лет, а также у тех, кто находится в постоянном стрессе или злоупотребляет спиртными напитками. Ранее именно эти категории людей ранее перечислил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.