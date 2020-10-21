Профсоюзы оценили идею о четырехдневной рабочей неделе в России Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В настоящее время в России не ведется активного обсуждения идеи о сокращении рабочей недели до четырех дней. Реализация данного предложения будет зависеть от экономической ситуации в стране, сообщил секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов.

- Сейчас такое обсуждение не ведется. Когда Медведев выступил с этой инициативой, был некоторый толчок в обсуждении, некоторый цикл обсуждений прошел в министерстве труда, правда, еще при прежнем министре, - ответил эксперт на вопрос о том, ведется ли дискуссия по поводу перехода в рамках Российской трехсторонней комиссии.

Он отметил, что была сформирована общая позиция о том, что «в перспективе следует двигаться в сторону снижения продолжительности рабочей недели», однако реализация такого плана зависит от развития ситуации в экономике.

- Профсоюзы и Минтруд посчитали, что, да, в этом направлении надо двигаться. Работодатели более осторожно высказались в этом направлении. Вероятнее всего, первым шагом будет не четырехдневка, а сокращение продолжительности рабочей недели с сорока часов на меньшее количество, - объяснил Олег Соколов в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее Дмитрий Медведев призвал продолжить обсуждения перехода на четырехдневную рабочую неделю. Замглавы Совета безопасности России напомнил, что в стране уже ввели некоторые изменения трудового законодательства по новым формам занятости, в частности, о переводе сотрудников на удаленную работу.