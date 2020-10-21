Россияне выбрали лучшие российские направления для путешествий осенью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россияне назвали лучшие российские города, которые идеально подходят для путешествий осенью. Возглавила рейтинг Москва. Результатами исследования поделились эксперты сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Самые популярные города для путешествий:

Санкт-Петербург - 29%,

Москва -17%,

Казань – 13%,

Нижний Новгород -8%,

Ростов-на-Дону -7%,

Волгоград – 5%,

Новосибирск – 3%,

Екатеринбург -3%,

Воронеж -3%,

Самара -3%.

Всего в опросе приняли участие 1,9 тыс. респондентов, пишет RT.

А вот самыми популярными городами для путешествия на новогодние каникулы стали Сочи и Калининград. Интерес к южному городу вырос с 13% до 20%. В топ самых популярных вошли Санкт-Петербург, Симферополь, Казань, Новосибирск, Минеральные Воды, Краснодар и Красноярск. А в списке зарубежных направлений лидирует Стамбул, пишет газета "Известия".