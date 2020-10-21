Космический зонд НАСА взял образцы грунта с астероида Бенну Фото: REUTERS

Космический аппарат Osiris-REx, находящий около астероида Бенну, в ночь на 21 октября снизился к его поверхности и взял образцы грунты. Об этом сообщается на официальном сайте NASA.

На поверхность астероида корабль не садился. Он снизился на достаточную высоту, коснулся поверхности космического объекта и взял породу с помощью руки-манипулятора. Это длилось примерно десять секунд.

Образцы грунта зонд собирал в автономном режиме, поскольку задержка сигнала с Земли не позволяла вести операцию вручную. Ожидается, что грунт будет доставлен на планету осенью 2023 года.

Космический аппарат Osiris-REx прибыл к Бенну два года назад. Все это время зонд находился на орбите астероида, снимая его поверхности. Минувшей ночью наступил кульминационный момент в миссии Osiris-REx.

Старый астероид Бенну находится на расстоянии в более 320 миллионов километров от Земли. Ученые считают, что минеральные фрагменты на астероиде могут быть старше Солнечной системы, а значит их исследование помогут лучше понять процесс формирования планет, а также развития и эволюции жизни.