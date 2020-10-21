Американский истребитель потерпел крушение в Калифорнии Фото: Евгения ГУСЕВА

Истребитель F/A-18E Super Hornet, принадлежавший американским военно-морским силам, потерпел крушение на территории Калифорнии. Пилоту воздушного судна удалось спастись, сообщила военная база ВМС Соединенных Штатов на своей странице в социальной сети Facebook. Авиакатастрофа произошла во вторник, 20 октября.

- Пилот истребителя смог успешно катапультироваться. Его госпитализировали в медицинское учреждения для обследования, - говорится в сообщении. Причины падения самолета пока что не известны.

Позже представители военной базы отметили, что после тщательного осмотра пилота истребителя отпустили из больницы, его здоровья ничто не угрожает. Военно-морской флот начал расследование причин инцидента в сотрудничестве с местными властями. Для более эффективного расследования и обеспечения безопасности местного населения места крушения самолета перекрыли.

Как сообщал сайт Kp.ru, в июле этого года истребитель F-16CM Военно-воздушных сил США разбился на базе Шоу в штате Южная Каролина во время учебно-тренировочного полёта. Пилот погиб на месте.