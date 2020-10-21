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Причиной смерти протоиерея Димитрия Смирнова был не коронавирус

Председатель комиссии по вопросам семьи назвал причину смерти протоиерея Димитрия Смирнова
Ксения АНУФРИЕВА
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Причиной смерти протоиерея Димитрия Смирнова был не коронавирус

Причиной смерти протоиерея Димитрия Смирнова был не коронавирус

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стала известна причина смерти протоиерея Димитрия Смирнова, почетного председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. Действующий глава комиссии Федор Лукьянов сообщил, что священнослужитель умер из-за хронического заболевания, от которого священнослужитель страдал уже долгое время.

- Это было хроническое заболевание, которым он болел давно, не связанное с коронавирусной инфекцией, - сообщил Федор Лукьянов в среду, 21 октября, в интервью агентству ТАСС.

Напомним, что протоиерей и почетный председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов скончался сегодня в возрасте 69 лет. Владыка в Южно-Сахалинске совершил панихиду по новопреставленному священнослужителю.

Минувшей весной протоиерей выздоровел после заражения коронавирусной инфекцией, а в сентябре этого года попал в больницу из-за заболевания, не связанного с коронавирусом.

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