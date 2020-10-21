Почему нападающий «Спартака» Ларссон стал стоит дороже, чем Кокорин в начале сезона, пояснил эксперт портала Transfermarkt

Артем Заводник рассказал в интервью «Комсомольской Правде», как за последние несколько месяцев изменилась трансферная стоимость игроков атаки московского «Спартака»

Редактор русскоязычной версии портала Transfermarkt Артем Заводник рассказал в интервью «Комсомольской Правде», как за последние несколько месяцев изменилась трансферная стоимость игроков атаки московского «Спартака». Еще летом самым дорогим нападающим красно-белых был Александр Кокорин (6 млн евро). 23-летний игрок сборной Швеции Джордан Ларссон стоил на 2 млн меньше. Однако на днях Transfermarkt обновил цены на игроков РПЛ и ситуация изменилась.

- Ларссон после обновления стоит больше, чем Кокорин, - сообщил kp.ru Артем Заводник. - Его новая стоимость - 6,5 млн евро. Потому что вклад его в атакующую игру «Спартака» намного больше.

При этом специалист отмечает, что все нападающие «Спартака» примерно равноценны по качеству. (В других клубах один-два игрока атаки на голову сильнее остальных). Это подтверждается их трансферной стоимостью.

- Ларссон теперь самый дорогой нападающий «Спартака». Соболев сравнялся по цене с Кокориным, а Понсе стоит чуть-чуть поменьше. (5 млн евро, - Авт.). Но опять же, это промежуточное обновление. К зиме все может измениться. Если Кокорин будет продолжать лечиться или мало играть, он может опуститься на четвертое место по стоимости (из нападающих «Спартака», - Авт.).