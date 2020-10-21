У Кузяева были четыре предложения из Европы: эксперт портала Transfermarkt сказал, почему игрок в итоге выбрал «Зенит»

Далер Кузяев мог пополнить список россиян, уехавших играть в Европу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В нынешнее межсезонье полузащитник сборной России Далер Кузяев мог пополнить список россиян, уехавших играть в Европу. У футболиста закончился контракт с «Зенитом» и он искал клуб в зарубежных чемпионатах. Какие предложения были у Кузяева, «Комсомольской Правде» рассказал редактор русскоязычной версии портала Transfermarkt Артем Заводник.

- Я знаком с Кузяевым. Знаю, что у него реально было несколько предложений и он очень хотел уехать играть в Европу. Я конкретно знаю, как было с немецким «Фрайбургом». Кузяев был в ТОП-списке клуба, было три футболиста, из которых они выбирали усиление в середину поля. В итоге остались только он и еще один французский футболист. Между ними выбирали. И они выбрали француза, потому что они понимают, что он во Фрайбурге, на границе с Францией (до границы около 20 км, - Авт.), скорее адаптируется, чем Далер Кузяев, который в 27 лет первый раз переезжает в Европу. В «Хоффенхайме» и «Марселе» Далер из этих списков еще раньше отсеялся. То есть, там даже до переговоров не дошло дело.

По данным Артема Заводника, у Кузяева были конкретные предложения из «Алавеса» (Испания), «Фрайбурга» (Германия), «Страсбура» (Франция) и «Глазго Рейнджерс» (Шотландия).

- По разным причинам там не срослось. Это тяжелый вопрос. И тут надо учитывать, что зарплата в Европе у футболиста была бы меньше, чем в России.

Напомним, в итоге Далер Кузяев подписал новый контракт с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.