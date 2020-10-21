Названы три российских футболиста, которые вслед за Миранчуком уедут из РПЛ в Европу

Дмитрий Баринов из московского «Локомотива» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Редактор портала Transfermarkt (это крупнейший мировой портал по оценке стоимости футболистов) назвал ТОП-3 российских игроков, которые в ближайший год могут уехать играть в Европу - вслед за полузащитником Алексеем Миранчуком. По версии Артема Заводника, в этот список могут войти игроки «Локомотива», «Краснодара» и «Динамо».

- Я считаю, что первый в этом списке - Дмитрий Баринов из московского «Локомотива» (игроку 24 года, - Авт.). Это футболист, который очень круто прогрессировал в последнее время, - сообщил kp.ru Артем Заводник. - Это игрок, которого можно встроить в любые игровые схемы. Такие футболисты очень ценятся. Это штучный товар. Несмотря на его русский паспорт, с учетом того, что его агент Вадим Шпинев недавно сумел пристроить в Европе свой самый серьезный актив (Алексей Миранчук перешел в «Аталанту», - Авт.), Баринов - главный из молодых российских игроков кандидат на переезд в Европу.

В свою тройку самых перспективных россиян эксперт также включил вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

- Он на очень хорошем уровне сейчас играет. Правда, вратарям лучше переезжать в другой чемпионат в более взрослом возрасте, когда ему хотя бы 23-24. (Сафонову 21, - Авт.). Но если Сафонов сейчас проявит себя в Лиге чемпионов, я не удивлюсь, если «Краснодару» поступит какое-то серьезное по финансам предложение из Европы и Сафонов переедет в топ-чемпионат. Тем более спрос на вратарей есть. Третьим в этом ТОП-3 я назвал бы, возможно, не самый очевидный вариант - Даниил Лесовой из «Динамо» (22 года, - Авт.). Мне кажется, он тоже мог бы заиграть на европейском уровне.