«Минуса не будет»: синоптик рассказала о погоде в Москве после первого снега Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала о погоде в Москве на эту неделю после первого снега, который вчера выпал в российской столице. В эфире Радио «Комсомольская правда» эксперт отметила, что мокрый снег является вполне нормальным явлением для этого времени года.

- Последний год нас немножко расхолодил, особенно эта осень радовала таким чудесным теплом. Но оно затянулось, всю первую половину октября мы с вами жили в сентябрьской погоде. А ведь ровно неделю назад был Покров, когда говорят: Покров снежком землю покрывает, - отметила синоптик.

Народная примета в этому году не сбылась: всего неделю назад жители Москвы могли наслаждаться необычным теплом до плюс 18 градусов. Однако воздушные массы сменились, сообщила Елена Волосюк. На смену средиземноморскому воздуху пришли воздушные массы арктического происхождения, а значит, период аномального тепла закончился.

- Продлиться похолодание недолго. Уже завтра мы выберемся из этого мешка арктического холода. На смену придут уже воздушные массы из Атлантического океана, они более теплые, но и более влажные. При этом минуса не будет, - сообщила ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Специалист отметила, что самой холодной на этой неделе в Москве будет грядущая ночь, когда в регионе возможен уход температуры в слабый минус. В основном это коснется восточных и юго-восточных районов Подмосковья. В самой Москве синоптики рассчитывают на температуру от +1 до +3 градусов по Цельсию.

Елена Волосюк подчеркнула, что к концу недели в столичном регионе резко потеплеет: завтра днем столбик термометра может подняться до 7 градусов, а в пятницу и выходные до 10-15.