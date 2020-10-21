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Путин присвоил звание Героя Труда Никите Михалкову

Режиссеру сегодня исполнилось 75 лет
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин присвоил звание Героя Труда Никите Михалкову

Путин присвоил звание Героя Труда Никите Михалкову

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский президент присвоил звание Героя Труда советскому и российскому режиссеру Никите Михалкову, которому сегодня, 21 октября, исполнилось 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

- За особые заслуги в развитии отечественной культуры, искусства и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание Героя Труда России Михалкову Никите Сергеевичу – российскому режиссеру и общественному деятелю, - говорится в тексте Указа президента страны, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Никита Михалков – обладатель престижной премии «Оскар», кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Зрители знают его в качестве режиссера по фильмам «Пять вечеров», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Несколько дней из жизни Обломова», «Утомленные солнцем» и многим другим. Впервые на экранах Михалков появился в 1963 году в комедии «Я шагаю по Москве».