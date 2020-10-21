Ученые открыли неизвестный науке орган в центре головы человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ученые из Нидерландов накануне сделали удивительно открытие: они нашли в самом центре головы человека ранее неизвестный науке орган. Как пишет издание BBC, он напоминает набор слюнных желез, которые не должны располагаться в этом месте.

Открытие эксперты совершили случайно. Они обследовали пациентов с раком простаты при помощи новейшего сканера PSMA PET/CT. В ходе контрастной томографии это оборудование способно найти в теле человека опухоли, однако в этом случае ученые обнаружил позади носоглотки нечто другое.

- В человеческом организме есть три набора больших слюнных желез, но в этом месте они не должны быть. Слюнные железы размещаются по всей полости рта и в дыхательном тракте, но они так малы, что увидеть их можно только под микроскопом. Представьте себе наше удивление, когда мы обнаружили это, - поделился впечатлениями онколог Ваутер Вогель из Нидерландского института рака.

Открытый командой ученых «четвертый набор» слюнных желез разительно отличается от известных науке: он значительно больше по размеру и располагается позади носа и над нёбом, в самой середине головы.

Эксперты назвали этот таинственный орган «трубчатыми железами» в связи с их расположением сразу над трубчатым валиком – возвышением в носовой части глотки.

Подчеркивается, что эти железы нашли у всех 100 обследованных с помощью новейшего скана пациентов. Вскрытие нескольких тел также подтвердило существование заметного невооруженным глазом, но ранее неизвестного ученым органа на задней стенке носоглотки.