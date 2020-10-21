Сколько займет восстановление после коронавируса, сообщил инфекционист Фото: Алексей БУЛАТОВ

Восстановление после перенесенного в легкой форме коронавируса займет примерно до одного месяца, однако, если заболевания проходило в тяжелой форме, срок реабилитации увеличивается до полугода. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

- Насколько организм быстро восстанавливается после перенесенного коронавируса, зависит от тяжести болезни. Если в легкой форме, то все происходит довольно быстро. А вот в случае тяжелого коронавируса, когда пошло поражение легких, для восстановления организма нужно больше времени, - объяснил специалист.

Он отметил, что реабилитация после коронавирусной инфекции в легкой форме схожа с процессом восстановления после сезонных заболеваний и длится примерно чуть больше двух-трех недель.

Ранее Владимир Чуланов также сообщал, что процедура восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции включает в себя дыхательную гимнастику и лечебную физкультуру.