Самый быстрый в мире серийный автомобиль установил новый рекорд скорости. Он стоит почти 2 миллиона долларов

Самый быстрый в мире серийный автомобиль установил новый рекорд скорости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гиперкар SSC Tuatara официально стал самым быстрым серийным автомобилем в истории. За рулем этого гоночного автомобиля профессионал Оливер Уэбб побил рекорд скорости, который попал в книгу Гиннеса: геперкар смог разогнаться до отметки в 533 километра в час. Рекорд установили в пустыне Невада недалеко от Лас-Вегаса на перекрытом участке шоссе.

Автогонщик заявил, что данная скорость не является пределом для SSC Tuatara. В связи с сильным боковым ветром и не лучшим дорожным покрытием машина не смогла показать себя на полную мощность.

В итоговом протоколе для Книги рекордов Гиннесса была зафиксирована средняя скорость в 508,73 километра в час по итогам двух попыток.

Предыдущий рекорд скорости принадлежал гиперкару Bugatti Chiron, который сумел разогнаться до 490,48 километра в час, но теперь первенство принадлежит машине от компании Shelby Super Cars. SSC Tuatara оснащен двигателем V8 с двумя турбинами объемом 5,9 литра. Мощность мотора составляет 1750 лошадиных сил. Стоимость автомобиля - почти два миллиона долларов.