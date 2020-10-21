Врач пояснил, может ли привитый от коронавируса человек заразить окружающих

Врач рассказал о вакцинации против коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вакцинация от коронавируса однозначно поможет улучшить обстановку с пандемией. Однако следует понимать, что ни одна прививка не способна стопроцентно защитить человека от инфекции. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, профессор Сергей Балахонов.

«Профилактическая вакцинация против COVID-9 в ситуации пандемии однозначно необходима. А разнообразие научных подходов к этому вопросу - опять же мировая практика. Мы не знаем, какая платформа будет самой эффективной, безопасной и доступной для населения. Испытания покажут», - цитирует профессора «Российская газета».

При этом медик добавил, что даже привитый человек все-таки может подхватить вирус, однако перенесет он заболевание намного легче, чем тот, кто прививку не делал.

А вот на вопрос, может ли человек после сделанной прививки заразить окружающих, врач категорично ответил, что нет.

«От того, что человек получил прививку, он не становится заразным. Ну, только если все-таки позже он не заболел», - объяснил Балахонов.

Напомним, ранее сообщалось, что пятая часть россиян на фоне пандемии коронавируса готовы отказаться от массовых гуляний на новогодние праздники, чтобы не повергать риску свое здоровье и здоровье окружающих, передает сайт «Свободная пресса».