В Ростове-на-Дону проверят сообщения о смерти зараженных COVID-19 на ИВЛ Фото: REUTERS

Специалисты Росздравнадзора проверяет информацию о смерти 13 зараженных коронавирусной инфекцией пациентов в Ростове-на-Дону. По данным средств массовой информации, больные были подключены к аппаратам ИВЛ и скончались от нехватки кислорода. Об этом в среду, 21 октября, сообщается на официальном сайте ведомства.

- По поручению главы российского министерства здравоохранения Росздравнадзор по Ростовской области проверит причину смерти подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких пациентов в городской больнице Ростова-на-Дону, которым, по некоторых сведениям, не хватило кислорода, - говорится в заявлении.

Согласно информации регионального оперативного штаба по борьбе с пандемией, в Ростовской области за последние сутки умерли 13 пациентов, зараженных коронавирусом: десять женщин и трое мужчин в возрасте от 48 до 85 лет. Отмечается, что у всех них были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы и других органов.

Как сообщал сайт kp.ru, в России за один день количество летальных исходов от коронавируса и осложнений после него выросло на 317, с начала эпидемии в стране умерли 24 952 пациента с подтвержденным диагнозом.

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