«Аэрофлот» разрешил опаздывающим пассажирам бесплатно менять билеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская авиационная компания «Аэрофлот» отменила плату за обмен билетов эконом-класса по всем внутрироссийским направлениям при опоздании на рейс. О нововведениях, которые значительно облегчат жизнь пассажирам воздушных судов, говорится на официальном сайте перевозчика.

Отмечается, что данное правило действует для всех билетов, которые относятся к эконом-классу и были куплены начиная с 16 октября текущего года. Дата вылета, которая указана на билете, должна быть до 25 марта следующего года включительно.

Обмен билетов без взимания дополнительной платы возможен только при условии переоформления полностью или частично неиспользованного авиабилета и при обращении с данным вопрос не позднее получаса до времени отправки рейса, отметили представители «Аэрофлота».

Как сообщал сайт kp.ru, по итогам прошлого года «Аэрофлот» признали самой пунктуальной авиакомпанией мира. В 2019 году почти 87 процентов рейсов российского авиаперевозчика были выполнены строго по расписанию.