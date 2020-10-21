Для обеспечения безопасности пешеходов предложили ввести техрегламент освещенности улиц

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По вине водителей в России с начала 2020 года произошло более 17,5 тысяч ДТП, в них погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе дети. В работу по сохранению жизней и здоровья граждан должны включаться все ведомства, заявил гость радио "Комсомольская правда", замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич в эфире программы "Россия в движении".

В ответ на это член Правительственной комиссии по обеспечению Безопасности дорожного движения, член Общественной палаты РФ Наталья Агре предложила ввести техрегламент, в котором бы описывалась минимальная освещенность улиц. По ее мнению, именно этот фактор часто становится причиной аварий. Часто бывает, что освещение есть, но недостаточное.

"Второй момент - крайне актуальный - освещено все плохо, а светофоры такой яркости, что когда смотришь на светофор, а потом въезжаешь в сумерки, то просто не видишь ничего. Даже не заметишь человека без световозвращающего элемента. Если ты по городу едешь даже без превышения скорости, на 2-4 секунды просто слепнешь", - подчеркнула Наталья Агре.

Сергей Хранцкевич добавил, что пешеходы еще очень часто надевают темную одежду и сливаются с дорогой. А водитель не всегда, особенно если идет дождь, может среагировать и предотвратить ДТП.