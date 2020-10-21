«Вектор» разрабатывает объединенную вакцину от гриппа и коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В российском центре «Вектор» ведется разработка объединенной вакцины от гриппа и новой коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 21 октября, рассказал генеральный директор научного учреждения Ринат Максютов в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

- Разработка объединенной вакцины сразу против коронавируса и сезонного гриппа – такие работы у нас в центре уже проводятся, - сообщил глава «Вектора».

Напомним, что неделю назад российский президент Владимир Путин объявил о регистрации второй отечественной вакцины от коронавируса, созданной на основе пептидных антигенов в новосибирском центре «Вектор» при Роспотребнадзоре. Перспективный препарат получил название «ЭпиВакКорона».

Ринат Максютов отметил, что эта вакцина полностью безопасна как для здоровых людей, так и для аллергиков и пожилых пациентов. Он добавил, что центра в скором времени также проведет пострегистрационные испытания прививка на подростках от 14 до 17 лет.