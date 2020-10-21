Вооруженный преступник захватил заложников в банке в Грузии

На западе Грузии произошел захват заложников Фото: Иван ВИСЛОВ

Вооруженный неизвестный мужчина захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии на улице Гамсахурдия в центре города Зугдиди. Об этом в среду, 21 октября, пишет издание Sputnik Грузия.

По предварительной информации, преступник вооружен автоматом и гранатой. Он взял в заложники как сотрудников кредитной организации, так и клиентов. Сообщается, что пока что преступник не выдвинул никаких требований.

На место происшествия уже прибыли сотрудники местной полиции и силовики спецназа. В настоящее время правоохранители проводят спецоперацию.

- Преступник ворвался в один из филиалов банка. Я уверен, что правоохранительные органы предпримут все необходимые меры, чтобы это завершилось мирно, - прокомментировал ситуацию премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Грузинское телевидение чуть позже сообщило, что в офисе захваченной кредитной организации находятся примерно 30 человек.