Лавров встретился с главами МИД Армении и Азербайджана Фото: REUTERS

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров 20 и 21 октября провели раздельные встречи с главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. Об этом сообщается на официальном сайте МИД России в среду.

Во время переговоров министры обсудили неотлаженные вопросы, связанные с исполнением договоренностей по поводу перемирия в Нагорном Карабахе и формирования условий для устойчивого и мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, что стороны противостояния 10 октября договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших в ходе трехсторонних консультаций в Москве, куда были приглашены президентом Владимиром Путиным. Спустя неделю Армения и Азербайджан вновь договорились о гуманитарном перемирии. Однако оба раза на следующий же день после переговоров стороны заявляли о нарушении договора со стороны противника.