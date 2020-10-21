Найден второй путь проникновения коронавируса в клетки Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

Ученые выяснили, почему коронавирусная инфекция является более агрессивной, чем ее предшественники и похожие вирусы. Оказалось, что для проникновения в клетки COVID-19 использует еще один рецептор на их поверхности - нейропилин-1, который в большом количестве содержится в дыхательных путях, сосудах и нейронах головного мозга. Результаты исследования экспертов опубликованы в двух статьях в журнале Science.

До это ученые знали, что коронавируса, как и родственные ему инфекции, заражает клетки человеческого тела через рецептор ACE2. В отличие от предшественников «ковид» инфицирует верхние дыхательные пути, включая слизистую носа и глотки, поэтому может быстро распространять по организму. Авторы исследований считают, что именно связь коронавируса с нейропилином-1 облегчает его проникновение в клетки.

- По сравнению со своим предшественником, новый коронавирус приобрел "дополнительный кусок" на своих поверхностных белках. Его можно найти и в других опаснейших вирусах, включая Эбола, ВИЧ и птичий грипп, - сообщил автор одного из исследований доктор Джузеппе Балистрери.

Оба коллектива ученых описали и экспериментально подтвердили возможность создания противовирусного лечения, основанного на ингибировании нейропилина-1. При отключении данного рецептора способность коронавируса заражать клетки снижается в несколько раз.