Губернатор Василий Орлов поручил газифицировать амурские животноводческие комплексы

Губернатор Василий Орлов оценил ход строительства «Птицефабрики «Новотроицкой» - одного из крупнейших инвестиционных проектов региона. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область готова компенсировать животноводческим комплексам затраты на приобретение оборудования для газификации. Переход на газовое отопление позволит существенно снизить расходы сельхозпроизводителей. Губернатор Василий Орлов поручил региональному Минсельхозу оценить потребность животноводческих хозяйств в оборудовании для газификации и подчеркнул, что регион готов помочь предприятиям в его приобретении.

- Животноводство – очень сложный вид деятельности в сельском хозяйстве. Мы готовы его дополнительно поддерживать, - отметил Василий Орлов. - Как вы знаете, в этом месяце было подписано соглашение с «Газпромом» на ближайшие 5 лет по газификации области, в том числе один из элементов газификации – строительство завода по сжиженному природному газу. Сегодня я дал поручение Минсельхозу просчитать потребность таких животноводческих комплексов в приобретении оборудования для газификации - это снизит издержки на отопление. Мы готовы такое оборудование компенсировать. Для этого нам потребуется ещё пару лет.

Губернатор 21 октября осмотрел строительную площадку одного из крупнейших инвестпроектов региона «Птицефабрика «Новотроицкая». Новое предприятие, расположенное в 17 километрах от Благовещенска, практически достроено. Финальные работы будут завершены в декабре, а в начале 2021 года птицефабрика выйдет на проектную мощность.

- В области сельского хозяйства это второй крупнейший проект после маслоэкстракционного завода в Белогорске, - рассказал Василий Орлов. - Проект для нас важен. Общая капитализация 420 миллионов рублей. Из областного бюджета мы оказываем поддержку, как и всем новым предприятиям в сфере животноводства. 25% субсидируем затраты на капитальное строительство, 50% затрат компенсируем на приобретённое оборудование.

«Новотроицкая» - это вторая очередь уже работающей в Благовещенске фабрики. С ее запуском производство мяса птицы вырастет до 25-26 тысячи тонн в год. На птицеферме будет использоваться новейшая технология разведения «Пусто-занято», которая защитит птиц от возможного падежа. Новое предприятие состоит из восьми птичников (каждый на 10 тысяч голов), котельной, водонапорной башни, трансформаторной подстанции и административно-бытового корпуса.

Ранее губернатор Василий Орлов и глава «Газпрома» Алексей Миллер подписали программу газификации Амурской области до 2026 года. «Газпром» вкладывает в проект 2 млрд. 145 млн. рублей. Сейчас уровень газификации в регионе практически равен нулю. За эти годы он вырастет до 11,6%.

Голубое топливо придет в 5 муниципалитетов: Благовещенск, Циолковский, Свободный, Благовещенск и Магдагачинский районы. На газ перейдут около 5 тысяч домовладений и 22 котельные. До 2025 года компания построит в области 7 километров газопроводов-отводов, 99 километров межпоселковых и 24 внутрипоселковых газопроводов. По мнению Василия Орлова, старт газификации региона даст мощный импульс для развития экономики и улучшит качество жизни людей.