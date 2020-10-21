Владимир Путин не исключил "новые острые проблемы" в мировой экономике

Путин подчеркнул, что представляемые РСПП компании "завязаны на сложные, кооперационные и торговые цепочки как в России, так и во всем мире" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин в среду на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) выразил мнение, что в мировой экономике еще возможны новые острые проблемы.

"Отмечу, что процессы восстановления мировой экономики, вы и сами это хорошо знаете, крайне неустойчивы. Более того, она может столкнуться с новыми острыми проблемами", - сказал Путин.

Он также отметил, что на встрече с членами правления РСПП уже традиционно обсуждаются вопросы, которые волнуют деловое сообщество. Проанализировав задачи, участники встречи могут совместно принять решение для нейтрализации многих возникающих проблем.

Путин подчеркнул, что представляемые РСПП компании "завязаны на сложные кооперационные и торговые цепочки как в России, так и во всем мире".

Президент отметил, что российские предприниматели ощущают вызовы, с которыми сталкиваются как национальная экономика, так и глобальные рынки, передает ТАСС.