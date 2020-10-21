Доктор Мясников назвал четыре типа коронавируса. Фото: Сергей Фадеевич/ТАСС

Доктор Александр Мясников перечислил четыре типа коронавируса. По его словам, COVID-19 переносится людьми по нескольким разным сценариям:

— бессимптомное течение болезни;

— коронавирусная инфекция, сопровождающаяся симптомами ОРЗ;

— осложнения в виде нетяжелой пневмонии;

— агрессивная форма болезни с тяжелой пневмонией.

Мясников добавил, что четвертый вариант особенно опасен в том случае, если у пациента есть хронические заболевания.

Ранее инфекционист Владимир Чуланов рассказал, сколько займет восстановление после коронавируса. При легкой форме заболевания на это уходит около одного месяца. Однако если COVID-19 протекал в тяжелой форме, то восстановление может растянуться до полугода.

Процедура восстановление включает в себя дыхательную гимнастику и лечебную физкультуру. В целом она похожа на ту, которую проходят пациенты с хроническими заболеваниями легких.