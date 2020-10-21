В Минздраве назвали ношение перчаток неэффективной мерой защиты от коронавируса

Главный инфекционист РФ назвал ношение перчаток неэффективной мерой Фото: Shutterstock

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов считает ношение перчаток неэффективной, а иногда даже опасной мерой в борьбе с коронавирусом. Гораздо лучше, по его словам, использовать антисептики.

- Основной путь передачи вируса (90%) - воздушно-капельный, и только 10% - контактный путь, когда руками касаемся поверхности, где остался вирус, а потом дотрагиваемся до глаз, рта. Эти 10% значительной роли не играют, - приводит слова Чуланова "Интерфакс".

Специалист добавил, что людям вполне достаточно обрабатывать руки при входе и выходе из общественного транспорта. Это более эффективно и безопасно нежели ношение перчаток. Их надо правильно снимать, утилизировать, однако далеко не все умеют этого делать. В этом случае возникают дополнительные риски.

- Кто-то их снимает и кладет в карман, чтобы потом снова надеть. <...> Кто-то носит матерчатые, очевидно, что они их постоянно носят, просто для вида надевают, снимают. Это ничем не спасает, а, наоборот, создает риски, - подчеркнул Чуланов.

Напомним, сейчас обязательное требование носить маски и перчатки действует во многих российских регионах, в частности в Москве. С этой недели пассажиров столичной подземки начнут проверять на наличие средств защиты. Дептранс предупредил, что пассажиров без масок и перчаток не пустят в транспорт, даже если они оплатили проезд.