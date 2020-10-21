Гинцбург: Коронавирус может распространиться среди животных

Гинцбург считает, что коронавирусная инфекция может распространиться среди домашних и сельскохозяйственных животных. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор разработавшего вакцину Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург в среду, 21 октября, в рамках XVII Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что коронавирусная инфекция может стать природно-очаговой, распространившись среди домашних и сельскохозяйственных животных.

"Так как этот вирус, как мы видим, липнет в различные клетки и ткани, то он, безусловно, укоренится сейчас в домашних животных, сельскохозяйственных животных и прочих живых объектах, которые не входят в понятие "человеческая популяция". Тогда эта инфекция станет эндемичной, природно-очаговой инфекцией. И вот это наводит не на очень радостные мысли, потому что в борьбе с природно-очаговыми инфекциями человечество не побеждало", - сказал он, передает ТАСС.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса в марте 2020 года. За все время инфекцией заразилось свыше 40 миллионов человек по всему миру. Более одного миллиона человек стали жертвами коронавируса.

Позднее итальянские ученые заявили, что коронавирусом могут болеть кошки и собаки. По результатам исследования у домашних животных найдены антитела к инфекции. А в Нидерландах правительство приняло решение уничтожить миллионы норок, которые по мнению ученых могут переносить коронавирус и передавать его человеку.