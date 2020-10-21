Вопрос Карабаха в настоящий момент не имеет дипломатического решения, заявил Пашинян

Никол Пашинян подчеркнул, что его страна и народ чувствует поддержку России как стратегического партнера. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду, 21 октября, во время прямого эфира на своей странице в Facebook заявил, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе на данном этапе невозможно дипломатическими путями.

"Во-первых, я хочу констатировать, что мы должны осознать - вопрос Карабаха на данном этапе и начиная с этого этапа не имеет дипломатического решения на долгое время. Все те надежды, предложения, что надо найти дипломатические решение в данной ситуации, должны считаться завершенным. Мы всегда говорили, что готовы решить вопрос на основе компромисса. Но то, что приемлемо для армянской стороны, сейчас уже неприемлемо для азербайджанской стороны", - отметил он.

Никол Пашинян подчеркнул, что его страна и народ чувствует поддержку России как стратегического партнера.

"Мы на высоком уровне постоянно сотрудничаем для того, чтобы найти выходы из данной ситуации", - отметил он.

Напомним, что ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. Перекрестно власти враждующих стран заявили о введении линии огня.

Армения и Азербайджан ввели военное положение и мобилизацию. Несмотря на советы стран Минской ОБСЕ прекратить военные действия, ВС обеих сторон продолжали обстрел близлежаших территорий противника.

По инициативе российской стороны 9 октября была создана консультативная встреча, на которой представители МИД Армении и Азербайджана договорились прекратить огонь 10 октября, но спустя время нарушили соглашение.

Позднее, 17 октября, Армения и Азербайджан вновь приняли решение о примирении. 18 октября обе стороны должны были прекратить любые противостояния. Но и эта договоренность на данный момент не соблюдается странами.