Якутия активно развивает цифровую индустрию

Развитие цифровой индустрии в Якутии произошло в результате четкой и целенаправленной политики по поддержке IT-компаний. Сегодня республика входит в ТОП-10 по развитию в стране IT-отрасли и ставит себе цель в ближайшие годы попасть в пятёрку лучших, а к 2024 году поставлена задача довести число работников цифровой отрасли с 1,5 до 10 тысяч. Об этом глава Якутии Айсен Николаев заявил 20 октября, участвуя в онлайн-режиме в IX Международном форуме инновационного развития «Открытые инновации».

В 2018 году Айсен Николаев подписал указ об инновационном и цифровом развитии Республики Саха (Якутия). В рамках реализации этого документа в регионе появился первый и единственный пока на Дальнем Востоке IT-парк. Сейчас в Парке высоких технологий работают 124 резидента. Из них сегодня вырастают новые компании, причём уже реально очень высокого уровня. Например, игры компании Fntastic уже входят в ТОП-10 на устройствах Apple. Спрос на них на американском и европейском рынках растёт очень быстро и в скором времени у MyTona появится друг и конкурент из родной республики.

«Компании MyTona и inDriver – сегодня одни из мировых лидеров. Ребята «выросли» на наших глазах. Они очень помогают своей родной республике. Ещё в начале пандемии Арсен Томский и братья Ушницкие перечислили из своих личных счётов 45 миллионов рублей на приобретение аппаратов искусственной вентиляции лёгких и медицинские препараты для лечения больных ковидом в Якутии», - сказал Николаев.

Обсуждая технологическое развитие страны Айсен Николаев подчеркнул, что с точки зрения инноваций драйвером может стать российская Арктика. Это, в частности, касается испытаний поведения организма человека при низких температурах, производства материалов, уникальных лекарственных препаратов, изучения глобального потепления и других. Руководитель региона сообщил, что в следующем году республика совместно c «Ростелекомом» впервые построит линию оптоволокна за полярным кругом.