Никол Пашинян призвал народ Армении взяться за оружие

Пашинян призвал народ Армении к оружию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook в среду, 21 октября, призвал всех армян к оружию для защиты прав народа.

«Наша задача состоит в том, чтобы бороться до конца, без остатка, во имя прав нашего народа», — сказал он.

Пашинян считает, что сегодня Азербайджан не готов ни какие другие варианты, кроме как к капитуляции непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Премьер обратился к представителям местной власти с призывом начать формирование добровольческих отрядов для их последующей отправки в зону конфликта.

Напомним, что 27 сентября Армения и Азербайджан перекрестно объявили об обстреле своих территорий со стороны противника.

Обе страны объявили военное положение и мобилизацию.

Военные действия продолжались несколько недель. По инициативе России 9 октября, в Москве состоялась встреча глав МИД Армении и Азербайджана, на которой стороны договорились о гуманитарном перемирии. К сожалению, реализовать принятые договоренности на деле пока не удается - бои в НКР продолжаются.

Повторная договоренность о гуманитарном перемирии, которое должно было начаться 18 октября, также не увенчалась успехом. Стороны выдвинули взаимные обвинения в обстрелах, в том числе и мирных населенных пунктов.