В Дрездене задержан исламист, напавший с ножом на прохожих

В Дрездене задержали исламиста, напавшего с ножом на прохожих. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники правоохранительных органов Германии задержали в Дрездене в ночь на среду, 21 октября, известного полиции исламиста, который напал с ножом на двух прохожих-туристов. По данным сотрудников правоохранительных органов, он совершил преступление около двух недель назад. Оба были сильно ранены. Один из них скончался в городской больнице, а другой получил тяжелые ранения. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

Как выяснилось, мужчине 20 лет, он из Сирии, приехал в Германию в 2015 году. Он запросил у правительства убежища, но его запрос был отклонен. По данным правоохранительных органов, ранее он уже был осужден более чем на два года по подозрению в совершении преступления, угрожающего государственной безопасности.

Молодого человека, в частности, подозревали в вербовке новых членов запрещенной в Российской Федерации террористической группировки "Исламское государство".