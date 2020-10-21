Путин призвал развернуть вакцинацию от коронавируса по всей стране

Путин призвал развернуть вакцинацию от COVID-19 по всей стране Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин призвал разворачивать вакцинацию от коронавируса по всей стране.

- Появились препараты, медикаменты, вакцина появляется, и генеральный путь этой борьбы – это продолжение тестирования, соблюдение мер предосторожности и, конечно, вакцинация. Надо разворачивать эту вакцинацию по всей стране, - сказал он на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Путин также добавил, что оборот российских вакцин на мировом рынке может составить 100 миллиардов долларов. При этом президент отметил, что вакцинация россиян от COVID-19 - это первостепенная задача. Экспорт препарата также важен, но это уже вторичный вопрос.

Напомним, неделю назад, 14 октября в России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса. Речь идет о препарате, созданном специалистами научного центра «Вектор». Первая российская вакцина - «Спутник V» - была зарегистрирована в середине августа.