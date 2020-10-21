Глава Приамурья Василий Орлов оценил новые сооружения по защите от паводков: «Это позволит в будущем избежать подтоплений»

Губернатор Василий Орлов (в центре) проверил ход строительства водозащитных сооружений. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область в этом году серьезно пострадала от паводков: из-за обильных дождей были подтоплены 55 населенных пунктов. Почти 300 домов и более тысячи приусадебных хозяйств оказались в зоне бедствия, вода накрыла 116 участков автодорог. Чтобы избежать подобных ЧП в будущем, губернатор Василий Орлов поручил решить вопрос по обеспечению безопасности деревень и сел Приамурья. 21 октября глава региона приехал в село Романовка Октябрьского района, чтобы проверить ход работ по расчистке русел рек и строительству водопропускных сооружений.

Этим летом села Романовка и Смелое были сильно затоплены водами реки Ивановки.

- Стихия нанесла серьезный ущерб населенным пунктам Октябрьского района. В связи с этим было решено выделить порядка 50 миллионов на расчистку русел рек и строительство водопропускных сооружений в селах Романовке и Смелом Октябрьского района. Это позволит избежать подтоплений в будущем, - рассказал Василий Орлов.

В районе Романовки расчистили русло Ивановки, уложили водопропускные трубы, возвели насыпи. Строители сформировали водотоки и отремонтировали два моста. Эти работы позволят обезопасить село от подтоплений речной и дождевой водой. По проекту строительная компания-подрядчик закончит работы около Романовки и Смелого уже в этом году.

Сейчас разрабатываются проекты защиты от паводков других населенных пунктов, также серьезно пострадавших в этом году.

- Уже готов проект строительства сооружений инженерной защиты от паводковых вод села Гродеково. Рассчитываем, что средства будут выделены из федерального бюджета. Общая стоимость строительства составляет более 400 млн. рублей, - рассказал губернатор Василий Орлов. - В высокой степени готовности проекты по Новопетровке и Константиновке Константиновского района, Владимировке и Усть-Ивановке Благовещенского района, ряду других сёл. С Минприроды России мы договорились о поддержке из федерального бюджета на углубление русел малых рек – нам выделят 200 миллионов рублей.

Для того, чтобы составить общую картину ежегодных стихийных бедствий, в Приамурье с 2019 года ведется оформление схем по зонам затопления населенных пунктов. В итоге регион получит нормативную базу, которая позволит наложить запрет на строительство в зонах затопления. Схемы также помогут рассчитать количество домов и людей, проживающих в зонах ЧП. Это поможет определить, сколько средств необходимо на переселение местных жителей.