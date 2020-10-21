В Арзамасе появился первый в Нижегородской области пешеходный фонтан

В Арзамасе завершилось благоустройство площади 1 Мая в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Центральной точкой площади стал первый в Нижегородской области пешеходный фонтан, сменивший классический фонтан с чашей, которая за 18 лет значительно износилась. Также на площади появились зоны отдыха под навесами. Обновили инженерную инфраструктуру: смонтировано новое освещение, система видеонаблюдения.

Концепция площади разрабатывалась с учетом мнений жителей, озвученных во время общественных обсуждений, а также опросов в социальных сетях. Всего на реализацию проекта было выделено 35 млн рублей из бюджетов федерального, регионального и муниципального уровней.

«Концепция площади 1 Мая реализована с точки зрения нестандартного и достаточно смелого для этой территории технического решения. Подсветка, семь линий, музыкальное сопровождение – фонтан и в целом общественное пространство кардинально преобразились. Рад, что уже имеющаяся точка притяжения для жителей получила новое звучание, причем в буквальном смысле», - отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.

«Преображая общественные пространства, мы делаем жизнь людей комфортнее, даем толчок к развитию населенных пунктов. При этом важно участие самих жителей в этом процессе. Как показывает практика, те территории, где люди сами создавали проект благоустройства, контролировали работы, становятся более комфортными и востребованными. Поэтому прошу жителей активнее принимать участие в общественных обсуждениях, предлагать свои варианты преображения территорий», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.