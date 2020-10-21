Чернокожего футболиста в Италии охрана не пустила на стадион матча Лиги Чемпионов. Тогда он загуглил охране свое фото

Маркус Тюрам играет за "Боруссию". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский нападающий немецкого клуба "Боруссия" (Менхенгладбах) Маркус Тюрам перед поединком против миланского "Интера" столкнулся с неожиданной проблемой. Охрана стадиона "Сан-Сиро" отказалась его пускать на арену, где должна была пройти предыгровая пресс-конференция перед матчем против "Интера".

Дотошный охранник из-за защитной маски не узнал игрока и потребовал показать какие-то документы. Ну, чтобы подтвердить личность одного из звездных игроков "Боруссии". Футболист не растерялся, загуглил свое фото, снял маску и показал охраннику. Пресс-служба дортмундской "Боруссии" выложила у себя в клубных соцсетях забавные кадры, которые потом решено было удалить.

Отметим, что француз Маркус Тюрам - это сын чемпиона мира по футболу 1998 года Лилиана Тюрама. В прошлом сезоне Тюрам-младший забил 10 голов и сделал 9 голевых передач за свой клуб в чемпионате Германии.

Матч "Интер" - "Боруссия" пройдет сегодня, 21 октября, в Милане и начнется в 22:00 по московскому времени.