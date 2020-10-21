Полиция овободила еще одного заложника из банка в Грузии

Из «Банка Грузии» освобожден еще один человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Злоумышленник, который более пяти часов удерживает заложников в одном из филиалов "Банка Грузии" в городе Зугдиди, освободил еще одного человека. Об этом сообщил грузинский телеканал "Рустави 2".

По данным СМИ, освобождена 55-летняя женщина. Она в сопровождении полицейских выбежала из здания банка и была доставлена в безопасное место. Таким образом, в заложниках у захватчика остаются 18 человек.

Напомним, что днем, 21 октября, стало известно, что «Банк Грузии» был захвачен. Внутри здания находятся заложники. Некоторым посетителям банка удалось покинуть здание через черный вход. Мужчина, захвативший банк, потребовал вызвать к нему главного менеджера. Одним из условий освобождения людей стали 500 тысяч долларов.

Ранее стало известно, что полиции удалось вывести из банка пятерых человек.