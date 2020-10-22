Коронавирус в Москве, последние новости на 22 октября 2020 года: покупателей без масок оштрафовали на 268 тысяч рублей

Покупателей без масок и перчаток оштрафовали в трех торговых центрах на севере Москвы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве за последние сутки выявлено 4389 новых случаев коронавируса, под аппаратами ИВЛ находятся 383 пациента с COVID-19.

- Среди новых выявленных случаев: 44,1%— от 18 до 45 лет, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу в Москве. - За последние сутки госпитализировано 1215 пациентов с COVID-19.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что перчатки и антисептики эффективно защищают от COVID-19.

- Перчатки и кожные антисептики при правильном использовании - равноценно эффективные меры профилактики инфекционных заболеваний. Важно использовать одноразовые перчатки и не прикасаться ими к лицу, - рассказал Владимир Чуланов.

Покупателей без масок и перчаток оштрафовали в трех торговых центрах на севере Москвы.

- Зафиксировали 67 посетителей без масок и перчаток в торговых и торгово-развлекательных центрах "Метрополис", "Речной" и "Водный". Всех оштрафовали, на общую сумму 268 тысяч рублей, - сказала главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Людмила Борисова.

Напомним, штрафы оформляются на месте согласно статьи 3.18 КоАП города Москвы. Нарушителям предстоит выплатить по 4000 рублей.

В Департаменте образования и науки рассказали, что 93% уроков прошли сегодня в Московской электронной школе. Провели почти 150 тысяч уроков. Напомним, что учеников старших классов столичных школ перевели на удаленку до 1 ноября (согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина).

Московскую страховую компанию "МАКС" могут оштрафовать на 100-300 тысяч рублей из-за неперевода сотрудников на удаленку. Напомним, что предприятия должны перевести на удаленный режим работы минимум 30% сотрудников.

Ранее проверку не прошел фитнес-клуб Alex fitness, руководству грозит закрытие на срок до 90 дней за близкую расстановку тренажеров в зале. Дело передадут в суд, где могут определить штраф на сумму до 500 тысяч рублей.

Нарушения были выявлены и в студии маникюра Лены Лениной в Лубянском проезде. Собственнице грозит штраф до 150 тысяч рублей или закрытие студии на срок до 90 суток.

- Были выявлены нарушение дезинфекционного режима, используется мягкая мебель, которая не подлежит обработке. В салоне имеется дезинфицирующее средство, однако сотрудник, который осуществляет приготовление этого раствора не владеет правилами приготовления и использования дезсредств, - рассказала главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина.