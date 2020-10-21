Госдума первом чтении ободрила повышение ставки НДФЛ до 15% на доходы более 5 млн рублей

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки налога НДФЛ до 15%. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. Документ был инициирован правительством РФ.

"Законопроект был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Его принятие позволит дополнительно направить порядка 60 млрд рублей на лечение детей, которые страдают орфанными заболеваниями. Поступившие в бюджет средства адресно пойдут именно на эти цели", - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Увеличение налоговой ставки до 15% приведет к дополнительному поступлению налога в 2021 году в размере 60 млрд рублей, в 2022 году эта цифра составит 64 млрд рублей, а в 2023 году - 68,5 млрд рублей, передает ТАСС.

Введение новой системы налогообложения не влечет за собой введение новой обязанности по подаче налоговой декларации, отметили в Госдуме.

По его словам спикера ГД Вячеслава Володина, бюджет на следующие три года "формируется в сложных экономических условиях, связанных, в том числе, с пандемией".

Он напомнил, что президент России поставил задачу, согласно которой «все социальные обязательства государства перед гражданами должны быть выполнены».