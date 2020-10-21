Еще двое заложников освобождены из банка в Грузии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В МВД Грузии заявили, что из банка в грузинском городе Зугдиди освобождены еще два заложника.

Представитель МВД добавил, что идут переговоры об освобождении оставшихся заложников.

Ранее появилась информация о том, что из захваченного злоумышленником банка были освобождены в общей ложности 6 человек. Одна из них 55-летняя женщина.

Отмечается, что предположительно преступник продолжает удерживать еще 15 заложников.

Напомним, что вооруженный захватчик днем, 21 октября, ворвался в здание филиала «Банка Грузии» в Зугдиди. Он потребовал вызвать к нему старшего менеджера банка, которому огласил условия. Мужчина требует 500 тысяч долларов.

В первые минуты нескольким посетителям банка удалось убежать через черный вход. Также были освобождены люди пожилого возраста и одна беременная женщина. Телевидение Грузии уже несколько часов ведет прямую трансляцию с места событий.