Более 120 компаний Европы затронут расширенные санкции США против "Северного потока-2"

Расширенные санкций США против "Северного потока - 2" затронут деятельность более 120 компаний из 12 стран Европы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Расширенные санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2", о которых недавно сообщил Минфин США, затронут деятельность более 120 компаний из 12 стран Европы. Об этом сообщили в пресс компании проекта.

"Любые угрозы применения санкций, нацеленных против проекта "Северный поток - 2", оказывают влияние на целый ряд западных подрядчиков и инвесторов", - говорится в комментарии пресс-службы компании - оператора проекта, сообщает ТАСС.

Но при этом оператор не стал комментировать последствия новых санкций для компаний, участвующих в проекте. В компании надеются на скорое завершение проекта и ввода газопровода в эксплуатацию.

Напомним, что на этой неделе Госдепартамент США опубликовал пояснение, в котором говорится, что санкции Вашингтона могут затронуть деятельность компаний участвующих в проекте. ЕС неоднократно заявлял, что не намерен препятствовать завершению строительства газопровода.

Проект "Северный поток - 2" включает в себя строительство двух ниток газопровода общей протяженностью 2 500 тысячи километров от побережья России через Балтийское море до Германии. В России предпологают, что проект будет завершен к концу 2020 года.

К настоящему времени газопровод "Северный поток - 2" завершен на 94%.