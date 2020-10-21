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Эксперт назвала позитивные стороны налогового вычета за фитнес

Если льгота будет одобрена, то компенсация может составить 15 600 рублей
Елена АКИМОВА
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Эксперт назвала позитивные стороны налогового вычета за фитнес

Эксперт назвала позитивные стороны налогового вычета за фитнес

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России обсуждают вопрос введения налогового вычета за фитнес. Максимальная сумма компенсации может составить 15 600 рублей.

Профессор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Людмила Лубышева оценила пользу от нововведения. Она отметила, что для большинства россиян указанная сумма является очень существенной.

- Очень многие сейчас идут в фитнес-клубы. Порой цены такие, что и 15 тысяч является неплохой поддержкой для любого человека, который нацелен пойти в этот фитнес-клуб, - считает эксперт.

Эксперт предположила, что в список клубов, предоставляющих льготы, войдут учреждения, подведомственнные Минспорту.

- Пока россияне активно ходят заниматься в парки, независимо от возраста, - отметила она в беседе с ОТР.

Ранее сообщалось, что вычет позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года НДФЛ. "оздоровительный" вычет будут давать с суммы не превышающей 120 тысяч рублей, сообщает РТ.