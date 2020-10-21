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Общество

Папа Римский Франциск вновь высказался за гражданские права однополых пар

Франциск уже неоднократно осуждал любые формы дискриминации
Анастасия РЫШКОВА
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Папа Римский Франциск считает, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации имеют полное право на семью.

Папа Римский Франциск считает, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации имеют полное право на семью.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Папа Римский Франциск выразил мнение, что люди нетрадиционной сексуальной ориентации имеют полное право на семью, которое должно быть закреплено в гражданском законодательстве.

"Гомосексуалисты имеют право быть частью семьи. Они тоже дети Божьи. То, что нужно, это закон о гражданских союзах, так они [были бы] защищены с точки зрения закона", - сказал понтифик в документальном фильме американского режиссера, уроженца Казани Евгения Афинеевского "Франциск", который был показал в среду на Римском кинофестивале.

Один из эпизодов фильма рассказывает о гомосексуальной паре, воспитывающей трех детей. Они написали главе Римско-католической церкви письмо, в котором спрашивают разрешения водить детей в церковь. Папа лично позвонил отправителю и посоветовал непримено привлекать детей к религии и приводить в святые места.

Ранее Франциск уже делал заявления о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

"Кто я такой, чтобы судить геев", - сказал тогда Папа.

Ватиканская газета L'Osservatore Romano сообщает, что Франциск ранее встретился с режиссером ленты. Уроженец Казани признался, что его лента "не сколько о Папе, сколько о бедах мира".

В фильме затронуты темы, о которых Папа часто говорит в своих проповедях: экологические катастрофы, насилие, социальное неравенство.