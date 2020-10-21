Домашний матч ФК «Спартак» может пройти без зрителей

После игры зрители действительно рискуют заболеть. И совсем не в переносном смысле. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский «Спартак» на следующей домашней игре может остаться без зрителей. Об этом футбольный клуб уведомил Роспотребнадзор. Как сообщил источник, близкий к администрации стадиона «Открытие Арена», управление может запретить присутствие болельщиков на трибунах из-за того, что «Спартак» опять хочет пропустить на матч более 15 тысяч человек.

Очередная игра запланирована на 31 октября, москвичи сразятся с «Ростовом». Однако увидят ли зрители этот и все последующие домашние матчи, пока под вопросом. «Спартак» уже получил от Роспотребнадзора официальный документ, предлагающий команде проводить игры без болельщиков. Рекомендации связаны с эпидемиологической ситуацией и нарушением масочного режима во время предыдущей игры футбольного клуба. На встрече с питерским «Зенитом» «Спартак» превысил максимально допустимое число зрителей на трибунах и получил предупреждение от контролирующих органов. Но несмотря на это, вновь намерен собрать на матч более 15 тысяч фанатов. Об этом свидетельствует поданная клубом заявка на проведение матча. Она-то и стала поводом для новых предписаний Роспотребнадзора.

Напомним, игру «Зенита» и «Спартака» 3 октября согласно протоколу посмотрели 17 150 зрителей. При этом в Роспотребнадзоре считают, что эти цифры не отображают действительность, и на самом деле на мачте присутствовали 20 700 человек. По данным управления, организаторы матча не обеспечили соблюдение зрителями обеих команд социальной дистанции в 1,5 метра, а на трибунах было много зрителей без масок. Сотрудники «Роспотребнадзора» составили протоколы на гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова и АО «Футбольный клуб «Спартак-Москва».

Дело о нарушениях клуба рассматривал Тушинский районный суд. «Спартак» признали виновным в несоблюдении эпидемиологических мер и оштрафовали на 300 тысяч рублей. В СМИ также появилась информация, что домашний стадион клуба «Открытие Арена» может быть закрыт на срок до 90 дней.

Напомним, масочный режим в столице действует с 12 мая. В магазинах, торговых центрах, в общественном транспорте и публичных местах следует обязательно носить маску и перчатки. По-прежнему необходимо соблюдать социальную дистанцию — она составляет полтора метра. С 5 октября мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей отправить на удаленный режим работы не менее 30% сотрудников. Переводить работников на удаленку обязаны все организации, даже онлайн-магазины. На дистанционный режим в обязательном порядке направлены люди старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями.

Ограничения коснулись и массовых мероприятий в сфере культуры. Так, билеты в столичные кинотеатры и музеи теперь можно купить только онлайн. Привычные всем кассы закрылись с 19 октября. Приобрести билеты можно как на сайтах самих музеев, концертных залов и других учреждений культуры, так и на онлайн-площадках билетных операторов. Главное условие — места на зрелищные мероприятия должны продаваться с обязательным соблюдением социальной дистанции. Это значит, что кресла слева, справа, впереди и позади от каждого конкретного зрителя должны пустовать.