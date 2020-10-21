Вице-президент Турции назвал условия для отправки войск в Карабах

В Турции назвали условия для отправки войск в Карабах. Фото: Посольство Азербайджана в России

Вице-президент Турции Фуат Октай отвечая на соответствующий вопрос в интервью телеканалу CNN Turk заявил, что его страна направит войска в Нагорный Карабах, если власти Азербайджана попросят об этом.

"С самого первого дня наш президент уже обозначил свою позицию. Турция не будет колебаться, и наш президент тем более не будет", - сказал Октай.

Он подчеркнул, что "Россия попыталась найти решение [ситуации в Карабахе] и провести переговоры с руководителями двух стран, но этого не удалось сделать".

Напомним, что тридцатилетней конфликт между Арменией и Азербайджаном вновь разгорелся 27 сентября. Обе страны перекрестно объявили об обстреле своих территорий на границе с Нагорным Карабахом. Страны Минской группы ОБСЕ многократно призывали враждующие стороны прекратить огонь.

9 октября по инициативе российской стороны в Москве состоялась консультация для глав МИД Армении и Азербайджана, на которой стороны пришли к соглашению о гуманитарном перемирии. Огонь должен был прекратиться 10 октября. Но в скором времени власти обеих государств обвинили друг друга в нарушении перемирия.

17 октября была принята еще одна попытка остановить вооруженный конфликт. Речь шла о гуманитарном перемирии, которое должно было начаться 18 октября. Но и этот договор не возымел успеха - бои в НКР продолжились.