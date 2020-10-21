В Москве за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

в Москве за сутки скончались 66 пациентов с положительным результатом на коронавирусную инфекцию. Общее число жертв болезни в столице за все время распространения covid-19 увеличилось до 6 187. Об этом 21 октября сообщили в оперштабе.

Ранее стало известно, что в России растет число инфицированных коронавирусом. "Ковид" набирает темпы роста не только в нашей стране, но и других странах. накануне президент России Владимир Путин рассказал, как государство намерено выстраивать стратегию борьбы с вирусом.

По его словам, на данный момент применение точечных мер оправдано.

- Они должны и будут дальше применяться, - сказал российский лидер. - Смертность от covid-19 определенно подросла по сравнению с показателями, которые были в весенний период, но специалисты говорят, что это связано еще и с тем, что начали более тщательно фиксировать причины смертности.