Участвовавший в испытании вакцины депутат Госдумы заболел коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V» оказалось, что в результате у одного из испытуемых тест на covid-19 дал положительный результат. Им оказался депутат государственной думы РФ от фракции «Справедливая Россия» Валерий Гартунг.

По его словам, рассказал, он участвовал в исследованиях препарата на правах добровольца. Второй укол он сделал еще в начале октября, а спустя две недели получил подтверждение о наличии инфекции в организме. Об этом Гартунг написал на своей странице в Фейсбук.

- Чувствую себя хорошо, температуры нет, но утром сделал еще один анализ - положительный результат подтвердился., - написал депутат ГД, пожелав всем здоровья. Теперь он будет заниматься работой из дома.

Напомним, на данный момент сыворотка проходит определенный этап испытаний в Москве. В них принимают участие порядка 40 тысяч человек. Из них четверть получили плацебо.